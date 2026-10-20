Efekt rewolucji na rynku. "Firmy dostają niepokojące pisma"

Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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"Firmy dostają niepokojące pisma" - podkreśla gazeta. Wyjaśnia, że korespondencję wysyłają okręgowe inspektoraty pracy. Zachęcają w nich przedsiębiorców do zweryfikowania zasad zatrudniania oraz - jeśli charakter wykonywanej pracy na to wskazuje - dobrowolnego przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Rewolucja na rynku pracy

Działania te są związane z rewolucyjną reformą Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie 8 lipca 2026 r. Nowe przepisy rozszerzyły uprawnienia inspektorów w zakresie sprawdzania, czy umowy cywilnoprawne lub kontrakty B2B nie zastępują stosunku pracy.

Sama korespondencja nie przesądza jednak, że w danej firmie doszło do naruszenia przepisów.

Wezwania budzą niepokój

Jak wskazują eksperci, forma działań inspekcji może budzić niepokój wśród przedsiębiorców. PIP informuje bowiem, że adresaci pism zostali wytypowani na podstawie danych pochodzących z baz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej.

- Inspekcja otwarcie przyznaje, że adresaci zostali wytypowani na podstawie informacji z baz ZUS i KAS jako podmioty korzystające z umów cywilnoprawnych, ale nie wyjaśnia, czy w przypadku konkretnej firmy stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości - powiedziała "Rz" Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

W efekcie przedsiębiorcy mogą odbierać pisma jako zapowiedź kontroli, nawet jeśli dokument ma jedynie charakter informacyjny i zachęca do samodzielnego sprawdzenia stosowanych form zatrudnienia.

Ponad 600 poleceń w trzy miesiące

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania reformy inspektorzy wydali 607 poleceń przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy stanowią częściową realizację kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Ich celem jest skuteczniejsze przeciwdziałanie sytuacjom, w których umowy cywilnoprawne lub samozatrudnienie są wykorzystywane do wykonywania pracy mającej faktycznie cechy etatu.