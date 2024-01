"Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców mogą stracić swoje firmy i popaść w długi"

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje w sprawie Małego ZUS-u Plus. Zdaniem Adama Abramowicza interpretacja ZUS-u w sprawie możliwości skorzystania z tego programu jest błędna. - (...)Wielu małych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej - napisał w komunikacie Abramowicz. Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

"ZUS wprowadza w błąd przedsiębiorców"- napisał w komunikacie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak dodał, chodzi o pilna interwencję u premiera Donalda Tuska. "Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców o niewielkich dochodach mogą stracić swoje firmy i popaść w długi" - przestrzegł.

Ryzyko zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej

W komunikacie wyjaśniono, że "według wytycznych ZUS przedsiębiorcy korzystający w latach 2019-2021 z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus mogą korzystać z tego rozwiązania dopiero od stycznia 2025. Odmienne stanowisko zajął Rzecznik MŚP".

"Jego zdaniem intencją prawodawcy było, ażeby przedsiębiorcy mogli korzystać z tego odciążenia w cyklicznych pięcioletnich okresach, a zatem podmioty, które korzystały z niej w latach 2019-2021, są uprawnione do ponownego skorzystania z preferencji od początku 2024. Co istotne, warunkiem możliwości skorzystania z ulgi jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia do ZUS do dnia 31 stycznia br. Rozstrzygnięcie rozbieżności między ZUS a Rzecznikiem MŚP jest więc sprawą nader pilną" - zaznaczono.

Jak alarmuje Rzecznik Adam Abramowicz, "do jego biura zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS odmówił prawa skorzystania z tej preferencji składkowej. W efekcie wielu małych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej".

"Błędna interpretacja przepisów przez ważny organ państwa, jakim jest ZUS, stoi w sprzeczności z literalnym ich brzmieniem. Kłóci się też ze stanowiskiem licznych autorytetów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Tym samym podważa zaufanie obywatela do państwa i grozi utratą źródeł utrzymania licznych rodzin. Jak zauważa Adam Abramowicz, 'powyższe praktyki Zakładu są tym bardziej rażące, albowiem dotykają przedsiębiorców o najniższych dochodach" - stwierdzono.

Ochrona praw przedsiębiorców

Według Rzecznika MŚP, gdyby nawet istniały jakieś wątpliwości interpretacyjne co do odpowiednich przepisów, to – w zgodzie z Konstytucją Biznesu – powinny one być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Jak jednak zaznacza Rzecznik, w tym przypadku o żadnych wątpliwościach mowy być nie może, a stanowisko ZUS obarczone jest ewidentnym błędem.

"W związku z tym, że 31 stycznia br. upływa termin zgłaszania przez przedsiębiorców zamiaru skorzystania z Małego ZUS Plus, Adam Abramowicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie działań kładących kres nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tym samym zapewniających skuteczną ochronę praw polskich przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

Co to jest Mały ZUS plus?

Mały ZUS plus pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnym terminie, który mija z końcem stycznia. Część przedsiębiorców musi zgłosić się do ulgi.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę już od 2019 roku mogą korzystać z Małego ZUS, a od 2020 roku z Małego ZUS plus. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u plus. Oni od sierpnia 2023 roku mogą kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe.

Z Małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

ZUS podaje, że jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. Z Małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od o kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/ams

Autor:tvn24.pl, PAP