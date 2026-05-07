Dla firm Bruksela złagodzi przepisy o sztucznej inteligencji. Jest porozumienie Oprac. Paulina Karpińska |

- Porozumienie w sprawie aktu znacząco wspiera nasze firmy poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych. Wzmacnia suwerenność cyfrową Unii Europejskiej. Jednocześnie zwiększamy ochronę dzieci - oświadczyła Marilena Raouna, wiceminister ds. europejskich Cypru, sprawującego prezydencję Rady UE.

Chodzi o unijny akt o sztucznej inteligencji (AI Act) - rozporządzenie obowiązujące od sierpnia 2024 roku.

Zmiany w przepisach o sztucznej inteligencji

Regulacje przesuwają z sierpnia tego roku na 2 grudnia 2027 roku termin wejścia w życie wymogów dla systemów AI wysokiego ryzyka.

Zrezygnowano także z bezpośredniego stosowania aktu wobec maszyn, unikając dublowania prawa. Komisja Europejska dopisze wymogi bezpieczeństwa do istniejących regulacji maszynowych.

Nie zostały jednak złagodzone przepisy dotyczące generowania i rozpowszechniania fałszywych obrazów intymnych bez zgody osoby, której one dotyczą.

- Do końca tego roku wszyscy, a zwłaszcza kobiety i dziewczęta, będą bezpieczni przed przerażającymi aplikacjami typu "nudifier" (generującymi nagość - red.). Dzisiaj kładziemy wyraźny kres tego rodzaju przemocy - podkreśliła europosłanka Kim van Sparrentak, chwaląc zakaz generowania fałszywych obrazów intymnych bez obopólnej zgody.

Zmiany, będące elementem upraszczającego prawo pakietu "Omnibus VII", przeforsowano po skargach europejskiego biznesu na biurokrację utrudniającą sprawne konkurowanie z firmami technologicznymi ze Stanów Zjednoczonych oraz Azji.

