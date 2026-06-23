Dla seniora ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Dorota Zatorska o strajku w ZUS. "Pracownicy są zdeterminowani" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: michnik101/Shutterstock

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Poinformowanie o decyzji waloryzacyjnej jest ustawowym obowiązkiem ZUS. W jednej kopercie seniorzy otrzymali decyzje o waloryzacji świadczenia oraz o przyznaniu trzynastej emerytury. Łącznie wysłano 8 836 400 pakietów.

ZUS wysłał pisma do emerytów

Jeśli chodzi o waloryzację emerytur i rent - to odbywa się z urzędu. Oznacza to, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach ZUS wskazał m.in. wysokość świadczenia po waloryzacji, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

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Ważne informacje z ZUS

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 procent. Dzięki temu zwiększyły się emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1978,49 złotego brutto.

Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 złotego, oraz dodatku dla sieroty zupełnej - do wysokości 689,17 złotego.

13. emerytura. Decyzja ZUS

W tej samej kopercie znalazła się także decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli trzynastej emerytury. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 złotego brutto. Świadczenie przysługuje osobom, które na 31 marca miały prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

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