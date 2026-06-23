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Dla seniora

ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje

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Dorota Zatorska o strajku w ZUS. "Pracownicy są zdeterminowani"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: michnik101/Shutterstock
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wysłał ponad 8,8 miliona pakietów dokumentów zawierających informacje o waloryzacji świadczeń oraz tak zwanej trzynastej emeryturze, czyli dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym - poinformowano w komunikacie.

Poinformowanie o decyzji waloryzacyjnej jest ustawowym obowiązkiem ZUS. W jednej kopercie seniorzy otrzymali decyzje o waloryzacji świadczenia oraz o przyznaniu trzynastej emerytury. Łącznie wysłano 8 836 400 pakietów.

ZUS wysłał pisma do emerytów

Jeśli chodzi o waloryzację emerytur i rent - to odbywa się z urzędu. Oznacza to, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach ZUS wskazał m.in. wysokość świadczenia po waloryzacji, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

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Ważne informacje z ZUS

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 procent. Dzięki temu zwiększyły się emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1978,49 złotego brutto.

Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 złotego, oraz dodatku dla sieroty zupełnej - do wysokości 689,17 złotego.

13. emerytura. Decyzja ZUS

W tej samej kopercie znalazła się także decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli trzynastej emerytury. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 złotego brutto. Świadczenie przysługuje osobom, które na 31 marca miały prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

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Źródło: PAP
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Tagi:
ZUSTrzynasta emeryturaEmerytWaloryzacja emeryturemeryturaEmerytury
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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