Dla seniora ZUS przyspiesza wypłaty. Te osoby dostaną emeryturę jeszcze w lipcu Oprac. Paulina Karpińska |

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Emeryci i renciści, którzy powinny otrzymać swoją wypłatę świadczenia 1 sierpnia, otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wyjaśnił, wypłaca emerytury i renty w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej.

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Termin wypłaty rent i emerytur w sierpniu 2026

Jak podał ZUS, emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków 30 lipca.

Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.

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ZUS zachęca do emerytur na konto

ZUS zachęcił także seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów.

"Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi" - podkreślił Zakład.

Seniorzy, którzy nie mają konta w żadnym banku, w prosty i szybki sposób mogą założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy w wybranym przez siebie banku, który prowadzi rachunki płatnicze dla konsumentów. Mając już rachunek bankowy, mogą zmienić w ZUS sposób wypłaty świadczeń.

Aby emerytura czy renta była przekazywana na konto, wystarczy złożyć wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (druk EZP). Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać go pocztą albo przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.