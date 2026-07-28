Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla seniora

ZUS przyspiesza wypłaty. Te osoby dostaną emeryturę jeszcze w lipcu

|
emeryt emerytka emerutura senior shutterstock_1341384815
Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Część emerytów i rencistów otrzyma sierpniowe świadczenia wcześniej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że osoby, których termin wypłaty przypada 1 sierpnia lub 15 sierpnia, dostaną pieniądze jeszcze w lipcu.

Emeryci i renciści, którzy powinny otrzymać swoją wypłatę świadczenia 1 sierpnia, otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wyjaśnił, wypłaca emerytury i renty w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej.

Emerytury będą niższe. Podano kluczowy wskaźnik
Dowiedz się więcej:

Emerytury będą niższe. Podano kluczowy wskaźnik

Termin wypłaty rent i emerytur w sierpniu 2026

Jak podał ZUS, emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków 30 lipca.

Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.

Wiek emerytalny do zmiany? Prezes ZUS nie ma wątpliwości
Dowiedz się więcej:

Wiek emerytalny do zmiany? Prezes ZUS nie ma wątpliwości

ZUS zachęca do emerytur na konto

ZUS zachęcił także seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów.

"Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi" - podkreślił Zakład.

Seniorzy, którzy nie mają konta w żadnym banku, w prosty i szybki sposób mogą założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy w wybranym przez siebie banku, który prowadzi rachunki płatnicze dla konsumentów. Mając już rachunek bankowy, mogą zmienić w ZUS sposób wypłaty świadczeń.

Aby emerytura czy renta była przekazywana na konto, wystarczy złożyć wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (druk EZP). Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać go pocztą albo przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
emeryturarentaZUSEmerytRencista
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Trump: powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie
Ze świata
Biały Dom
"Najlepszy start w historii rządu". Biały Dom ogłasza sukces
Ze świata
Władimir Putin
Nawet 12 razy więcej. Rosja wprowadza nowe przepisy dla cudzoziemców
Ze świata
shutterstock_2322224329
Tesla wygrała ważny spór. "Roszczenia pozbawione podstaw"
Tech
oliwki drzewa oliwne shutterstock_2745381819
"Ekstremalny wybór". Pierwszy taki przypadek w historii
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Przypomnienie dla 12 milionów Polaków. Termin upływa za kilka dni
Z kraju
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Polski problem, znacznie powyżej średniej. "To będzie rosło"
Z kraju
Bernard Arnault
Luksusowe imperium, pięcioro dzieci i sukcesja. "To materiał wzięty z powieści"
Ze świata
Ireneusz Raś
Małe mieszkania, duże problemy. Wiceminister odpiera zarzuty o konflikt interesów
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Emerytury będą niższe. Podano kluczowy wskaźnik
Dla seniora
panele sloneczne domy fotowoltaika shutterstock_2702413159
Prawo do odstąpienia od umowy. UOKiK interweniuje
Z kraju
Karol Nawrocki
"To jest właśnie świat eurofoba". Sikorski o wniosku prezydenta
Z kraju
temat paliwa
Tusk: był CPN, teraz mamy CKN
Z kraju
pap_20251102_24V
Shein liczy straty. Po USA problemem może być Europa
Ze świata
Żabka
Żabka na czerwono. Tąpnięcie po rezygnacji inwestora
Z kraju
Sam Altman
OpenAI z planami rozwoju. Możliwe miliony od Nvidii
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Zablokowano cztery miliony. Nowe informacje o Zondacrypto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Odprężenie na Bliskim Wschodzie zmniejsza szanse na powrót programu CPN
Moto
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny mocno w dół. Rynek reaguje na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
"To jest okrutne". Ministra krytykuje pomysł w sprawie wieku emerytalnego
Dla seniora
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tomczyk: program Ceny Paliwa Niżej będzie realizowany
Z kraju
Wenecja
Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki
Turystyka
Kuba blackout
Większość kraju bez prądu. To szósty taki blackout
Ze świata
genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Powrót hossy. Wydają miliony na aukcjach
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"To najtrudniejsze czasy". Tego boją się przedsiębiorcy
Dla firm
Czekolada
Tańsze kakao, droga czekolada. Czemu ceny słodyczy wciąż są wysokie?
Handel
normandia francja kosciol shutterstock_2700172839
Plaże, które przeszły do historii. Jest decyzja UNESCO
Turystyka
shutterstock_2413953977
OpenAI straciło kontrolę nad agentem AI. Są nowe ustalenia
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Oto ile lat pracy czeka przeciętnego Polaka
Dla pracownika
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica