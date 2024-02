Renciści oraz osoby pobierające wcześniejszą emeryturę mają ostatnie godziny na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2023 roku. Termin na przekazanie tych danych upływa w czwartek 29 lutego. Jak wyjaśnił ZUS, informacje o przychodach są potrzebne do tego, aby można było ustalić, czy świadczenia były wypłacane w prawidłowej wysokości.

ZUS przypomniał we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter), że tylko do końca czwartku osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę i w ubiegłym roku dorabiały do świadczenia, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 roku. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.