Dla seniora Seniorzy toną w zaległościach. Prawie 12 miliardów złotych długu Oprac. Wiktor Knowski |

Oszuści "na garnki" zatrzymani. Wyłudzili 1,4 miliona złotych od seniorów Źródło wideo: Policja łódzka Źródło zdj. gł.: SibFilm/Shutterstock

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Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 1109 osób w wieku powyżej 65 r.ż. było na celowniku oszustów; seniorzy byli narażeni na stratę ponad 15,7 mln zł z tytułu wyłudzeń, to ponad 43 tys. zł każdego dnia.

"Oszuści nie tylko czyszczą konta seniorów za pomocą manipulacji i socjotechnik, ale coraz częściej zaciągają w ich imieniu gigantyczne zobowiązania kredytowe za pomocą danych ze skradzionych dowodów osobistych czy wyłudzonych danych uwierzytelniających. Dla osoby utrzymującej się z emerytury spłata nieswojego długu o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych staje się obciążeniem, z którym nie są w stanie sobie poradzić" - zauważył, cytowany w raporcie, prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Zadłużenie seniorów w Polsce

BIG InfoMonitor zwrócił uwagę, że kwoty, które oszuści próbują wyłudzić od seniorów, mogą się nakładać na ich już istniejące zaległości wobec banków i dostawców usług, których łączna wartość na koniec kwietnia br. - zgodnie z danymi z baz BIG InfoMonitor i BIK - wyniosła niemal 11,8 mld zł i dotyczyła ponad 345,5 tys. osób.

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Większość to zaległości kredytowe (7,43 mld zł), a reszta pozakredytowe, np. zaległe opłaty za media, czynsz, telefon, czy alimenty (4,36 mld zł). Przeciętny senior zadłużony jest na ponad 34,1 tys. zł. Ponadto, ponad 70 proc. zobowiązań pozakredytowych stanowią stosunkowo niewielkie kwoty, nieprzekraczające pięć tysięcy złotych.

Cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski wskazał, że wyzwaniem dla seniorów często są nawet podstawowe koszty życia, np. czynsz czy rachunki za media i telefon, gdzie średnia zaległość to ok. 2,2 tys. zł. "Często w problemy finansowe wpędzają ich naciągacze sprzedający drogie garnki, pościel czy fikcyjne abonamenty" - zauważył Rogowski.

Nierówności w zadłużeniu seniorów

Z danych BIG InfoMonitora wynika również, że choć liczba dłużników i dłużniczek w wieku 65+ jest zbliżona (179 tys. mężczyzn do 165 tys. kobiet), to panowie generują wyższe kwoty zaległości. Ich niespłacone w terminie zobowiązania kredytowe i pozakredytowe stanowią ponad 7,29 mld zł całkowitego długu seniorów.

"Geografia zaległego zadłużenia obnaża regionalne nierówności - skala problemów finansowych u seniorów jest różna w zależności od miejsca zamieszkania" - dodali autorzy raportu.

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Wskazali, że największe długi mają seniorzy z woj. mazowieckiego (niemal 2,6 mld zł), a na region ten przypada również najwyższa średnia kwota zaległości na osobę, wynosząca 55,6 tys. zł. Drugie w kolejności jest woj. śląskie (prawie 1,5 mld zł), w którym jednocześnie jest największa liczba dłużników - ponad 51 tys. zadłużonych seniorów. Niechlubne podium zamyka woj. dolnośląskie (ponad 1 mld zł).

Najmniejsze długi mają seniorzy z woj. opolskiego i podlaskiego - odpowiednio 209 mln zł i 202 mln zł.

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