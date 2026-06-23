Ogromne dysproporcje emerytur. Niepokojące dane ZUS

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Liczba osób pobierających emerytury niższe od ustawowej emerytury minimalnej w marcu 2026 r. wyniosła 462,8 tys. osób, wobec 437,9 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5,7 procent.

Wśród emerytur poniżej minimum zwiększa się także liczba najniższych świadczeń.

>>> Renty i emerytury w górę. Podano, o ile mają wzrosnąć w 2027 roku

W marcu 2026 r. 30,1 tys. osób pobierało emerytury do 500 zł, o 8,7 procent więcej niż rok wcześniej. Z tej grupy 8,8 tys. świadczeniobiorców otrzymywało emeryturę nieprzekraczającą 100 zł.

Najwyższe świadczenia emerytalne

Jednocześnie rośnie liczba wysokich świadczeń. W marcu 2026 r. emerytury powyżej 7 tys. zł pobierało 800,3 tys. osób, czyli o 28,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Emerytury przekraczające 10 tys. zł otrzymywało 188,5 tys. osób, w tym 12,4 tys. świadczeniobiorców pobierało emeryturę powyżej 15 tys. zł.

Największy odsetek emerytów - 9,2 proc. - otrzymywał świadczenia w przedziale od 3 000,01 zł do 3 400,00 zł.

OGLĄDAJ: TVN24