Dla seniora Dodatek dla emerytów. Wkrótce ZUS przeleje pieniądze Bartłomiej Ciepielewski |

"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego" Źródło zdj. gł.: Blaszko/Shutterstock

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Czternasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, którego coroczną wypłatę zagwarantowała ustawa z 2023 roku. Termin przekazania pieniędzy określa Rada Ministrów, uwzględniając możliwości organizacyjne i techniczne ZUS, KRUS oraz zakładów emerytalno-rentowych służb mundurowych.

14. emerytura - ile wynosi, komu przysługuje?

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 procent, co oznacza, że czternasta emerytura będzie równa najniższej emeryturze obowiązującej od marca, czyli 1978,49 złotych brutto.

"Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto" - poinformował ZUS.

W przypadku wyższych świadczeń zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia progu 2900 zł.

Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma dodatkowe świadczenie w kwocie 1378,49 zł brutto.

Kiedy ZUS wypłaci "czternastki"?

Czternasta emerytura zostanie przekazana wraz z podstawowym świadczeniem. ZUS rozpocznie wypłaty 1 września.

Terminy wypłat w 2026 roku to:

1 września;

6 września;

10 września;

15 września;

20 września;

25 września;

1 października - dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków.

Kto nie otrzyma 14. emerytury?

ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie nie będzie również przysługiwało osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.