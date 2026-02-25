Logo TVN24
Dla seniora

Dodatkowe zarobki. Ostatni dzwonek dla emerytów i rencistów

shutterstock_2603953481
Podwyżka rent i emerytur - o ile wzrosną od marca 2026 roku?
Źródło: TVN24
Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy dorabiali w 2025 roku, mają czas tylko do 28 lutego, by przekazać te informacje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przypomina ZUS.

Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dorabiania do świadczeń.

Dlatego osoby te są zobowiązane do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2025 r.

Dodatkowe zarobki emerytów i rencistów

ZUS wyjaśnił, że przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód. Do rozliczenia uwzględniane są również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie, roczne rozliczenie może nie wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa

Anna Bielecka, Agnieszka Pióro

Limity dla emerytów i rencistów

ZUS podkreślił, że w 2025 r. dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, a graniczna roczna kwota przychodu - 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z 2025 r.

Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"

Joanna Rubin-Sobolewska

O czym warto wiedzieć

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o wysokości swoich zarobków. Zakład przypomniał jednak, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w 2024 r. i były na wcześniejszej emeryturze, muszą rozliczyć się z ZUS-em z dochodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku.

Limity dotyczące dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają także ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą przedkładać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia lub agencyjnej, również nie są zobowiązani do składania informacji o swoich zarobkach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

EmerytRencistarentaEmeryturyemeryturaZUS
