Dla seniora Najniższa waloryzacja od lat. Tak mogą wzrosnąć emerytury Bartłomiej Ciepielewski

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło: TVN24

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest co roku 1 marca. Wtedy emeryci i renciści otrzymują już wypłaty w nowej, podwyższonej wysokości.

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt "Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030". Zgodnie z rządowymi prognozami, w 2026 roku inflacja ma wynieść 2,5 procent, a realny wzrost płac - 3,4 procent.

KPRM nie wyklucza jednak, że prognozy te mogą ulec zmianie między innymi z powodu przedłużania się albo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji będzie uzależniona od faktycznego poziomu inflacji w całym 2026 roku, a dane te Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje w lutym 2027 roku.

Skromna waloryzacja w 2027 roku

Zasady waloryzacji zakładają, że przy obliczaniu wskaźnika bierze się pod uwagę inflację oraz 20 procent realnego wzrostu płac. Oznacza to, że w 2026 roku łączny wzrost świadczeń wyniósłby około 3,18 procent.

Jeśli te prognozy się potwierdzą, przyszłoroczna waloryzacja będzie najniższa od 2019 roku. W praktyce wielu seniorów otrzyma zaledwie kilkadziesiąt złotych więcej "na rękę".

Przykładowe podwyżki prezentowałyby się następująco:

emerytura 2000 zł brutto - wzrost o około 64 zł (ok. 57 zł "na rękę");

emerytura 3000 zł brutto - wzrost o około 95 zł (ok. 85 zł "na rękę");

emerytura 4000 zł brutto - wzrost o około 127 zł (ok. 110 zł "na rękę").

Świadczenia w 2026 roku

1 marca 2026 roku świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostały zwaloryzowane. Podwyżka została przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie było potrzeby składania w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosły o 5,3 procent.

W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zwiększyła się o 99,58 zł, osiągając kwotę 1 978,49 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła 1 483,87 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została podwyższona o 135,28 zł, co łącznie dało wartość 2 687,67 zł.

Trwają prace nad "Godną emeryturą"

Równolegle trwają prace nad projektem "Godna Emerytura". Zakłada on odejście od czysto procentowej waloryzacji dla najniższych świadczeń i wprowadzenie minimalnej podwyżki kwotowej w wysokości około 150 zł brutto (czyli 130–140 zł netto). Z takiego rozwiązania mogliby skorzystać emeryci i renciści pobierający świadczenia do około 3 tys. zł brutto. Dla osób z wyższymi emeryturami nadal obowiązywałaby zasada procentowa.

Projekt "Godna Emerytura" został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na początku maja 2026 roku i oczekiwał na trzecie czytanie w komisji. Nie wszedł w życie przed marcową waloryzacją 2026 roku, dlatego najwcześniej mógłby zostać zastosowany przy waloryzacji w 2027 roku.

