Dla seniora Renty i emerytury w górę. Podano, o ile mają wzrosnąć w 2027 roku Oprac. Paulina Karpińska |

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24

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Rząd przyjął we wtorek propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Zaproponował, by od 1 marca 2027 r. najniższa emerytura wzrosła o 68,85 zł, czyli do 2047,34 zł.

Od 1 marca 2026 r. minimalna emerytura w Polsce wynosi 1 978,49 zł brutto.

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Propozycja podwyżki dla rencistów i emerytów w 2027 roku

"Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku, na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku" - czytamy w komunikacie.

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Dodano, że "oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc."

Szacowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 16,7 mld zł.

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