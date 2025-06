Waloryzacja emerytur 2026. O tyle mają wzrosnąć świadczenia

Rząd proponuje podwyżkę emerytur w 2026 roku o co najmniej 4,9 procent - podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Waloryzacja świadczeń będzie miała miejsce w marcu przyszłego roku.

Emerytury i renty wypłacane przez ZUS są waloryzowane co roku. "Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 4,9 proc." - napisano.