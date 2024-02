Tyle ma wynieść waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia

GUS podał w piątek, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wyniósł 1,1 proc. Dane są kluczowe dla emerytów i rencistów. Służą bowiem do wyliczenia wskaźnika waloryzacji.

Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

- GUS podał informację o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku w stosunku do 2022 roku i wyniosło ono 1,1 procent. W konsekwencji ostatecznie emerytury zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji emeryckiej - 11,9 procent oraz o 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń, a więc 0,22 procent. Oznacza to, że emerytury od 1 marca wzrosną o 12,12 procent - wskazał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Jak zaznaczył, "wzrost emerytury o 12,2 procent jest wynikiem wysokiej inflacji, która towarzyszyła nam przez 2023 rok". - Tak zwana inflacja emerycka jest nieco wyższa od ogólnej średniorocznej inflacji (11,4 procent). Stąd też emeryci mogą liczyć na nieco wyższe świadczenia, ale z drugiej strony należy pamiętać o obciążeniach publicznoprawnych - podkreślił Juszczyk. Ekspert w tym miejscu zwrócił uwagę na to, że "emerytury do 2500 zł nie podlegają co do zasady opodatkowaniu, ale nic nie chroni je przed składką zdrowotną".