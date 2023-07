O tyle mogą wzrosnąć emerytury w 2024 roku. Jest projekt

czytaj dalej

Oszuści rozsyłają SMS-y do klientów PKO Banku Polskiego, zachęcające do zainstalowania fałszywej aplikacji. Zainstalowana aplikacja ma na celu wyłudzenie danych dostępowych do bankowości elektronicznej - poinformowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.