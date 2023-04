ZUS wyśle listy do ponad 8 milionów osób. Dwie ważne informacje

Co jednak ważne minimalny próg podwyżki dotyczył jedynie osób, które pobierają świadczenia co najmniej w wysokości gwarantowanej ustawowo. To tak zwana emerytura minimalna. Aby ją otrzymać, trzeba osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale też mieć odpowiedni staż pracy – 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wzrosła z 1388,44 zł brutto (1218 zł netto) do 1588,44 zł brutto (1445 zł netto).