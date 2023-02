Od marca duże podwyżki dla emerytów

- W tym roku seniorzy otrzymają rekordowe podwyżki. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 złotych. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 złotych – wskazała minister Maląg. Jak dodała, łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld złotych.