Tyle ma wynieść waloryzacja emerytur w 2023 roku. Wyliczenia

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku wyniesie 14,8 procent - podał Instytut Emerytalny. Główny Urząd Statystyczny (GUS) w czwartek opublikował ostatnie dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika wzrostu tegorocznych świadczeń. Policzyliśmy, ile mogą wynieść świadczenia po podwyżkach.

GUS podał w czwartek, że wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł 97,9, co oznacza obniżenie o 2,1 proc. Dane są kluczowe dla emerytów i rencistów. Służą bowiem do wyliczenia wskaźnika waloryzacji.