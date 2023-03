Waloryzacja emerytur 2023. Od dziś świadczenia mocno w górę

Co jednak ważne minimalny próg podwyżki dotyczy jedynie osób, które pobierają świadczenia co najmniej w wysokości gwarantowanej ustawowo. To tak zwana emerytura minimalna. Aby ją otrzymać, trzeba osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale też mieć odpowiedni staż pracy – 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Wynosiła ona do tej pory 1388,44 zł brutto. Jeśli ktoś miał emeryturę niższą, na przykład wynoszącą kilkaset złotych, zastosowanie ma wyłącznie waloryzacja procentowa.