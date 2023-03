Przez waloryzację niektórzy emeryci znów zapłacą podatek. Ekspert wyjaśnia

Waloryzacja emerytur oznacza, że niektórzy emeryci zapłacą podatek dochodowy. Przez podwyżki świadczeń mogą przekroczyć bowiem limit kwoty wolnej od podatku, która została podniesiona w 2022 roku. W drugi próg podatkowy mogą trafić też seniorzy pobierający wysokie emerytury.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji 1 marca. W tym roku waloryzacja ma charakter kwotowo-procentowy - świadczenia wzrosły o 14,8 proc., jednak nie mniej niż 250 zł brutto.

W rozmowie z portalem TVN24 Biznes ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting Oskar Sobolewski przypomniał, że w 2022 roku do 30 tysięcy zwiększyła się kwota wolna od podatku, przez co emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie nie płacili podatku dochodowego.

- Niewątpliwie jeżeli ktoś otrzymywał emeryturę w wysokości 2,5 tysiąca złotych brutto do końca lutego 2023 roku, to korzystał z tego zerowego PIT w pełni i nie płacił w ogóle podatku dochodowego. Jeżeli świadczenie takiej osoby zostało zwaloryzowane, to taka osoba otrzymuje już więcej brutto. To powoduje oczywiście różnicę, jeżeli chodzi o podatek dochodowy - mówił.

Zmiany podatkowe przez waloryzację

Zwrócił jednak uwagę, że podatek płacony jest tylko od nadwyżki, czyli od kwoty przekraczającej 2,5 tysiąca złotych brutto. - Nie będzie więc tak, że zaczniemy od całego świadczenia będą nagle płacić podatek - zaznaczył.

Wraz ze wzrostem świadczeń nie zostanie zwiększony jednak limit kwoty wolnej od podatku dla emerytów. - Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji tego progu emerytury bez podatku. Może okazać się więc, że duża osób przekroczy ten próg i będzie płacić podatek dochodowy w tej sytuacji - mówił. Dodał, że "nie będzie to mała grupa".

Wyjaśnił, że "na pewno emeryci nie odczują tej podwyżki tak jak osoby mieszące się w tym progu do 2,5 tysiąca złotych". - One odczują ją mniej niż pozostałe osoby. Oczywiście, jeżeli ktoś ma świadczenie na przykład w wysokości 1800 złotych, to po waloryzacji przekroczy dwa tysiące złotych. Taka osoba nadal będzie w tym progu zerowego PIT-u. Podobnie takiej różnicy nie odczuje osoba, która otrzymuje trzy tysiące złotych, a będzie miała trzy tysiące czterysta złotych, bo ona już płaci PIT - wyjaśniał.

Waloryzacja może spowodować również, że najbogatsi emeryci wpadną w drugi próg podatkowy i zapłacą przez to wyższy podatek w wysokości 32 proc.. Jak wytłumaczył Oskar Sobolewski dotyczy to osób, które otrzymują świadczenie w wysokości ponad 10 tysięcy złotych. Tutaj również wyżej opodatkowana byłaby tylko nadwyżka przekraczająca wspomnianą wysokość. Przyznał jednak, że to zjawisko będzie "bardziej niszowe", z uwagi na to, że tak wysokie emerytury pobiera relatywnie niewielki odsetek seniorów.

Zmiany w trzynastych emeryturach

Niedawno pisaliśmy o tym, że trzynaste i czternaste emerytury - po wyjątkowym 2022 roku - w tym roku mają być pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych. - Ustawa PIT nie przewiduje "stałego" zwolnienia od podatku trzynastej i czternastej emerytury - zauważył wiceminister finansów Artur Soboń.

Konieczność zapłaty zaliczki na podatek wystąpi w przypadku, gdy podstawowe świadczenie wraz z wypłatą 13. lub 14. emerytury przekroczy 2500 zł brutto. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do ubiegłorocznego projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego wyjaśniało, że przekroczenie progu 2500 zł brutto "w konsekwencji (za ten jeden miesiąc) będzie rodzić obowiązek pobrania od emeryta i rencisty zaliczki na podatek, pomimo że roczne dochody podatnika nie przekroczą 30 tys. zł".

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes