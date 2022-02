W marcu podwyżki dla emerytów. Najnowsze wyliczenia

Waloryzacja emerytur i rent - wyliczenia IE

Zdaniem eksperta IE emeryci muszą się przygotować na trudny rok. "Kiedy inflacja zbliża się do 10 proc., waloryzacja ich świadczeń będzie niemal o połowę mniejsza. Inflacja stycznia i lutego zje to, co dostaną w marcu. Rząd powinien rozważyć wyższą waloryzację procentową i drugą waloryzację we wrześniu" - stwierdził Sobolewski.