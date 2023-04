Co z waloryzacją 500 plus? "Propozycja jakaś dla dzieci na pewno się pojawi"

Propozycja jakaś dla dzieci na pewno się pojawi - w ten sposób Jadwiga Emilewicz odpowiedziała w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 na pytanie o ewentualną waloryzację 500 plus.

- Będziemy mówić o programach społecznych, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich ośmiu lat. Mamy 7-latki, pierwsze dzieci, które pójdą w tym roku do szkoły - beneficjenci programu 500 plus - powiedziała Emilewicz.

Waloryzacja 500 plus?

Dopytywana o to, czy świadczenie będzie waloryzowane, odpowiedziała: - Nie ja liczę. Będę współpracować przy tworzeniu programu wyborczego, choć aspekt społeczny nie jest tym, którym się zajmuje - mówiła.

Potwierdziła, że wyborcy zadają pytania o to, czy 500 plus będzie waloryzowane. - Nie chcę dzisiaj mówić czegoś, co będzie później na paskach u pana w programach do czerwca, bo decyzję podejmuje pan premier i minister finansów, który liczy budżet. Sądzę, że po 7 latach funkcjonowania programu, przy tej stopie inflacyjnej, jakaś propozycja dla dzieci na pewno się pojawi - podkreśliła Emilewicz.

Dodała też: - Czy to będzie prosta waloryzacja? Nie wiem. Może się spodziewać czegoś, co jest okrętem flagowym Zjednoczonej Prawicy, czyli wsparcia rodzin.

O kwestię waloryzacji świadczenia na konferencji prasowej pytany był pod koniec marca wiceminister finansów Artur Soboń. - Na sto procent mogę powiedzieć, że w tej chwili nie pracujemy nad takim rozwiązaniem - stwierdził.

Wcześniej media informowały, że świadczenie 500 plus ma zostać podwyższone do kwoty 700 złotych. "Gazeta Wyborcza" podała, że w PiS zapadła decyzja o podwyższeniu 500 plus. Według informacji dziennika "sceptyków do zmiany zdania miała przekonać ofensywa wyborcza Donalda Tuska".

W ciągu 7 lat funkcjonowania programu 500 plus do rodzin trafiło ponad 223 mld złotych. Obecnie z programu korzysta ponad 6,5 mln dzieci, a koszt tego wsparcia w 2023 roku to 40,2 mld zł.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes