Dodatkowe pieniądze dla emerytów. "Milion otrzyma jeszcze w marcu"

Deklaracje pracowników o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wygasły. Osoby, które podtrzymują tę decyzję, powinni złożyć rezygnację ponownie. Trzeba się jednak spieszyć. Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których deklaracje wygasły z końcem lutego. - Często wiele osób mi powtarza i pokazuje, że oni nie ufali, ale spróbowali. Zrobili jeden, drugi, trzeci zwrot. Zobaczyli, że te środki są faktycznie prywatne, że to nie jest tylko suchy przepis w ustawie i zdecydowali się zostać - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.