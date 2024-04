Bon senioralny i nie tylko. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć osoby starsze?

Bon senioralny - ile wyniesie i komu będzie przysługiwał?

Pozostałe świadczenia dla seniorów w 2024 roku

Co ważne, pełną wysokość "czternastki" otrzymają osoby pobierające rentę lub emeryturę w wysokości do 2650 zł. W przypadku osób, których świadczenie mieści się w granicach od 2900 do 5500 zł brutto, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.

500 plus dla seniora, a dokładniej świadczenie uzupełniające to kolejna forma pomocy, wbrew pozorom skierowana nie tylko do osób starszych. Wsparcie przeznaczone jest bowiem dla każdego, kto ukończył 18. rok życia i posiada oświadczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Choć nazwa 500 plus wyraźnie wskazuje na wysokość kwoty, należy pamiętać, że jest to maksymalna wartość, przysługująca osobom bez prawa do innych świadczeń pieniężnych lub pobierających świadczenia do 1919,33 zł.