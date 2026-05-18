Czy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Sondaż

Oprac. Maciej Wacławik

Jak zauważa "Rz" w poniedziałek, większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn - w dół. Tymczasem "eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę" - zauważa gazeta.

Wiek emerytalny w dół?

Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Określenia go na równym dla obu płci poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych. "Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry (do 65 lat - red.) jest łącznie 14,2 proc." - pisze dziennik. Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci.

Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Poparcie dla tak określonego systemu rośnie wraz z wiekiem. Popiera go 40-50 proc. osób po 40. roku życia i zaledwie 22 proc. osób w grupie najmłodszych badanych. - Im jesteśmy młodsi, tym bardziej nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak można pracować tak długo - powiedział w rozmowie z "Rz" dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wraz z wiekiem spada poparcie wobec równego wieku 60 lat dla obu płci. Wśród osób poniżej 30 lat chciałaby tego połowa respondentów. W grupie osób w wieku 30-49 lat - ok. 30 proc., a wśród osób starszych - tylko kilka procent.

Dla polityków to temat tabu

Jak pisze "Rz", zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem - jak podkreśla gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dziennik cytuje prof. Marka Górę ze Szkoły Głównej Handlowej, który wskazuje, że niższy wiek emerytalny jest dyskryminujący dla kobiet. - Trzeba jasno mówić: nie ma przesłanek dla dyskryminujących dla kobiet regulacji, a niższy wiek emerytalny wbrew pozorom działa na ich niekorzyść - zauważył ekspert. Kobiety krócej wpłacają składki, dłużej żyją. Średnia emerytura mężczyzny jest aż o połowę wyższa niż kobiety - zwraca uwagę gazeta.

Różnica w wieku przejściu na emeryturę zdaniem ekspertów oznacza jeszcze jedno. "Sprawia, że w mężczyzn w wieku 50-55+ jeszcze można 'inwestować', wysyłać na szkolenia itd., ale w kobiety - już rzadziej. To z kolei może mieć wpływ na poziom ich dochodów i odpowiadać za część luki płacowej" - czytamy na łamach "Rz".

Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.