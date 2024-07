Renta wdowia bez poprawek. Ustawa trafi do prezydenta

Senat nie wniósł w środę poprawek do nowelizacji ustawy w sprawie renty wdowiej. Regulacja przewiduje, że drugie świadczenie będzie wypłacane od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku w wysokości 15 procent, a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 procent. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Za nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw bez poprawek głosowało 80 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden.

Renta wdowia

Regulacja ma na celu wprowadzenie renty wdowiej, czyli rozwiązania zakładającego, że owdowiała osoba może łącznie pobierać swoje świadczenie i rentę rodzinną po zmarłym małżonku

W zeszłym tygodniu Sejm przegłosował rządowe poprawki do ustawy, które przewidują, że drugie świadczenie będzie wypłacane od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Rząd chce też, by rentę wdowią wypłacać bez konsekwencji zmniejszania sumy świadczeń do limitu wynoszącego trzykrotność najniższej emerytury.

Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski podczas prac parlamentarnych podkreślał, że celem ustawy jest poprawa sytuacji osób starszych i niwelowanie degradacji ekonomicznej w gospodarstwie domowym po śmierci jednego z żywicieli.

Jak wyjaśnił, uprawnieni do renty wdowiej będą wdowy i wdowcy, którzy "pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a nabycie prawa do renty rodzinnej, a zatem śmierć współmałżonka nie nastąpiło wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego".

Proponowane poprawki i pierwotny projekt

W czasie prac w Senacie Prawo i Sprawiedliwość proponowało poprawki do noweli, które zakładały podniesienie do 60 proc. kwoty drugiego świadczenia i szybsze wejście w życie ustawy - od 1 października od 2024 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie poparła jednak tych wniosków.

Pierwotnie projekt obywatelski zakładał, że owdowiała osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub – jeśli taki wariant byłby korzystniejszy – pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.

Autorzy projektu obywatelskiego chcieli też, aby kwota pobieranych świadczeń nie była wyższa niż trzykrotność wartości przeciętnej emerytury w Polsce.

Prawo tylko do jednego świadczenia

Pod projektem obywatelskim podpisało się ponad 200 tys. osób.

Obecnie w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego z nich. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP