Tak najczęściej wypłacane są emerytury. ZUS: to ogranicza ryzyko kradzieży

Korzystanie z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że na koniec 2020 r. wskaźnik ubankowienia w obszarze emerytur wyniósł 76,9 proc., co oznacza, że ponad 6,2 mln emerytur wpływało na rachunki bankowe. Roku później wskaźnik ten wynosił 78,4 proc., a na koniec 2022 r. – 79,8 proc. - Według najnowszych danych na koniec kwietnia 2023 r. już 80,3 proc. świadczeń emerytalnych ZUS przekazywał na rachunki bankowe – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Dodała też, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.

Wykluczenie cyfrowe: dzisiejsi seniorzy to zupełnie inne osoby niż 10 lat temu

Prezes ZUS podkreśliła, że wypłata świadczeń na rachunek bankowy jest rozwiązaniem bezpiecznym, bo ogranicza ryzyko kradzieży pieniędzy w wyniku oszustw znanych jako metoda na wnuczka czy na policjanta. Ponadto seniorzy coraz lepiej odnajdują się w korzystaniu z kart płatniczych i z bankowości elektronicznej. - Dzisiejsi seniorzy to zupełnie inne osoby niż jeszcze 10-15 lat temu. Nie są narażeni tak bardzo jak jeszcze kilka lat temu na wykluczenie cyfrowe. Nie oznacza to jednak, że to zjawisko nie istnieje. Należy mu skutecznie przeciwdziałać i ZUS aktywnie działa na tym polu – stwierdziła Uścińska. ZUS zwraca uwagę na aspekt finansowy – pojedynczy przekaz emerytury pocztą to koszt kilku złotych. Łącznie rocznie daje to wielomilionowe koszty.