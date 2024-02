Zerowy PIT dla seniora. Co warto wiedzieć

Zerowy PIT dla seniora to ulga dla tych osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie decydują się na pobieranie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i nadal pozostają aktywne zawodowo. Na czym polega zerowy PIT dla seniora i jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać? Wyjaśniamy.

Zerowy PIT dla emerytów to zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulgę tę przygotowano dla tych Polek i Polaków, którzy wciąż pracują pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Ma być ona zachętą do tego, by pozostawali aktywni zawodowo.