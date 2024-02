Będzie nowe uzdrowisko w Polsce

Uzdrowisko Pińczów coraz bliżej

Jak przypomniano, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów pismem z dnia 3 sierpnia 2023 roku wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za obszar ochrony uzdrowiskowej Pińczów.

"Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy uzdrowiskowej, minister właściwy do spraw zdrowia, po potwierdzeniu spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi tego statusu" - wyjaśniono.