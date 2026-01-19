Logo TVN24
Seniorzy toną w długach. Średnia kwota to ponad 34 tysiące złotych

pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę"
Źródło: TVN24
Łączne zaległości finansowe seniorów w Polsce przekroczyły 12 miliardów złotych, choć liczba osób z problemami ze spłatą długów spada. Średni dług emeryta wzrósł do ponad 34 tysięcy złotych - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor. W odpowiedzi na rosnące koszty życia ponad 800 tysięcy emerytów pozostaje aktywnych zawodowo.

Jak podano, łączna kwota przeterminowanych zobowiązań osób w wieku emerytalnym wzrosła w ciągu roku o blisko 31 mln zł. Jednocześnie liczba seniorów mających problemy ze spłatą długów spadła poniżej 350 tys., wobec ponad 370 tys. rok wcześniej.

Coraz więcej osób pracuje

Z danych wynika, że choć niesolidnych dłużników wśród seniorów jest mniej, to przeciętne zadłużenie na osobę rośnie. Średnia wartość zaległego długu wzrosła rdr o ponad 6 proc. – do 34 259 zł. Łączne zaległości seniorów stanowią już niemal 15 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków.

Coraz więcej osób w wieku emerytalnym pozostaje aktywnych zawodowo. Według danych GUS ponad 800 tys. seniorów pracuje, co – jak wskazuje BIG InfoMonitor – w dużej mierze jest odpowiedzią na rosnące koszty życia oraz próbą poradzenia sobie z zadłużeniem.

"Spadek liczby seniorów z przeterminowanymi długami nie musi oznaczać poprawy ich sytuacji finansowej. Coraz większa część zadłużenia koncentruje się na mniejszej grupie osób z najpoważniejszymi problemami" – ocenił cytowany w raporcie prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Miał koperty z pieniędzmi i nóż
Przyszedł odebrać oszczędności od 91-latki. Miał przy sobie nóż
TVN24
biuro
Lawina wniosków do ZUS po zmianie przepisów
Dla pracownika
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika

Oszustwa jedną z przyczyn

Najwięcej zadłużonych seniorów mieszka na Śląsku, gdzie problemy ze spłatą zobowiązań ma ponad 51 tys. osób. Najwyższe średnie zadłużenie notowane jest na Mazowszu – ponad 55 tys. zł na osobę, a łączna kwota zaległości w regionie przekroczyła 2,6 mld zł.

Eksperci zwracają też uwagę na rosnące znaczenie kredytów mieszkaniowych w strukturze zadłużenia seniorów. Średnia kwota zaległego kredytu mieszkaniowego wzrosła rdr o 24 proc., do ponad 317 tys. zł. Wysokie pozostają również zaległości alimentacyjne.

Sytuację finansową seniorów dodatkowo pogarszają oszustwa. Z danych BIK wynika, że w 2025 r. próby wyłudzeń dotknęły 799 osób powyżej 65. roku życia, a ich łączna wartość sięgnęła 11,8 mln zł. Grupa BIK podkreśla, że obok aktywności zawodowej kluczowe znaczenie ma edukacja finansowa oraz narzędzia prewencyjne chroniące seniorów przed wyłudzeniami.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

długi Seniorzy
