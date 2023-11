Ponad 70 procent Polaków wierzy, że państwo zadba o ich pieniądze na starość

Polacy dużo pracują, ale i tak im nie wystarcza do 1.

Ankietowanych zapytano, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem: "Finansowo ledwo wiążę koniec z końcem". 5 proc. respondentów odpowiedziało, że "w ogóle", 11 proc. - "w niewielkim stopniu", 38 proc. - "trochę", 26 proc. - "bardzo", a 20 proc. - "całkowicie". Na pytanie: "Na jak długo wystarczą Ci zgromadzane oszczędności?", 17 proc. Polaków odpowiedziało, że na "więcej niż 12 miesięcy", 13 proc. - "od 6 do 12 miesięcy", 18 proc. - "od 3 do 6 miesięcy", 19 proc. - "mniej niż 3 miesiące". Jednocześnie 22 proc. zaznaczyło, że nie ma żadnych oszczędności, a 11 proc. - nie wie. - Jeżeli chodzi o finanse – mamy podzielone społeczeństwo. Z jednej strony pracujemy bardzo dużo, jednocześnie żyjąc 'od pierwszego do pierwszego'. Z drugiej jednak ponad połowa z nas jest zadowolona ze swojej sytuacji i z chęcią regularnie poszerza swoją wiedzę, aby mieć lepsze wyniki i stabilność - tłumaczy Katarzyna Czupa z Nationale-Nederlanden, cytowana w informacji prasowej dotyczącej raportu.

Kto ma największą poduszkę finansową?

Dwie trzecie Polaków nie tęskni za pracą

Z raportu wynika także, że prawie 60 proc. osób zdaje sobie sprawę, ile pieniędzy musi odłożyć na emeryturę; podobny odsetek ma pewność, że pozwoli im to na komfortowe życie. "Pomimo, że wyniki badania sugerują, że Europejczycy mają zamiar pracować tak długo, jak to tylko możliwe, w praktyce znaczna większość tych, którzy już zakończyli swoją aktywność zawodową, nie chce do niej wrócić. Aż dwie trzecie Polaków potwierdza, że nie brakuje im pracy" - wskazano. Raport "Długie jutro", opracowany na podstawie badania zrealizowanego przez agencję Indiville na zlecenie Grupy NN, bazuje na analizie odpowiedzi 11 tys. 585 osób, w tym 1 tys. 102 z Polski, w wieku od 18 do 79 lat z 11 krajów. Badanie ilościowe przeprowadzono za pomocą metody CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) między styczniem a lutym 2023 r.