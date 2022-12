Zmiany w emeryturach rolniczych. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął projekt ustawy o wyrównaniu zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, po 25 latach opłacania składek minimalna emerytura rolnicza nie może być niższa niż analogiczna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Minimalna emerytura rolnicza po 25 latach składek nie może być niższa niż analogiczna emerytura w systemie ZUS - oświadczył Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Jak dodał, rozwiązanie to ma kosztować "ponad 2 mld zł". Obecnie płacone przez rolników składki na KRUS są znacznie niższe niż te płacone przez pracowników czy małych przedsiębiorców na ZUS.

Szef rządu dodał, że celem projektowanego rozwiązania jest "wyrównanie szans", oraz "zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, tak aby wieś się nie wyludniała".

- Konsekwentnie usuwamy wszystkie wady systemowe, wszystkie nierówności, które wiążą się z traktowaniem wsi, w tym przypadku emerytur KRUS-owskich i porównując do emerytur ZUS-owskich - stwierdził Morawiecki.

Teraz projekt ustawy trafi do prac w Sejmie.

"Nie będzie obaw o to, że rolnicy będą mieli waloryzację dużo niższą niż w ZUS"

Zdaniem ministra, po zmianach ustawowych ten problem zniknie i "nie będzie obaw o to, że rolnicy będą mieli waloryzację dużo niższą niż w ZUS".

Minister dodał, że nowe przepisy mają również rozwiązać problemy, jakie pojawiały się na styku emerytur z KRUS i ZUS dla rolników. - Jeśli ktoś wypracuje pełny okres czasu, czyli 25 lat - nieważnie, w jakim systemie (...) - to będzie uprawniony do emerytury co najmniej minimalnej - zaznaczył.