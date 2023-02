Zmiany w emeryturach rolniczych. Jest decyzja Senatu

Senat w czwartek przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowe przepisy przewidują, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 procent minimalnej emerytury z ZUS. Zmiany mają wejść w życie od początku marca tego roku.

Za głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy .

Premier Mateusz Morawiecki mówił pod koniec grudnia, że celem nowych przepisów jest "wyrównanie szans", oraz "zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, tak aby wieś się nie wyludniała".

Emerytury rolnicze 2023

Nowelizacja zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS . Minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1588,44 zł.

Oprócz tego, na podstawie tej ustawy będzie możliwe uzyskanie dodatku do emerytury rolniczej. Będzie to zapewniał mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy około 97 tys. osób.