Zmiany w emeryturach coraz bliżej. "Świadczenia rolnicze będą zdecydowanie korzystniejsze"

Emerytury rolnicze po nowemu. Przepisy, które czekają na podpis prezydenta, przewidują, że od marca emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 procent minimalnej emerytury z ZUS. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka podała, ile wyniesie emerytura rolnicza w 2023 roku po 25 latach opłacania składek.

Senat w czwartek przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza to, że ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Nowe przepisy przewidują, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2023 roku.

Emerytury rolnicze 2023

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka w odpowiedzi na interpelację poinformowała o konsekwencjach nowelizacji przepisów. Jak zastrzegła, nieprawdą jest - że po wejściu w życie nowych przepisów - "emerytura rolnicza będzie wynosić tylko 90 proc. najniższej emerytury z ZUS". Jak wyjaśniła, to emerytura podstawowa, która stanowi składową do wyliczenia emerytury rolniczej, będzie wynosić 90 proc. najniższej emerytury z ZUS.

Wiceszefowa MRiRW podkreśliła, że emerytura podstawowa nie stanowi całości emerytury wypłacanej rolnikowi, a jest jedynie jej składową. "Świadczenie wypłacane rolnikowi stanowi dopiero kwota stanowiąca iloczyn aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika wymiaru emerytury wyliczanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy" - wskazała.

"W 2023 r. najniższa emerytura z ZUS wzrośnie do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. najniższej emerytury wypłacanej z ZUS)" - poinformowała Gembicka. Dla porównania, obecnie - od 1 marca 2022 roku - kwota rolniczej emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł.

Wiceminister podała przy tym przykład, zgodnie z którym, emerytura rolnicza w 2023 roku, po 25 latach składek, wynosić będzie 1686,93 zł, co stanowi wynik mnożenia 1429,60 zł i indywidualnego wskaźnika wymiaru emerytury na poziomie 1,18.

Emerytury z KRUS i ZUS

Dodatkowo Anna Gembicka zauważyła, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli obliczona emerytura rolnicza z KRUS będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS, to zostanie ona podwyższona do kwoty najniższej emerytury. "Oznacza to, że emerytura rolnicza z KRUS nigdy nie będzie mniejsza od najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. będzie to zatem nie mniej niż 1588,44 zł" - przekazała wiceszefowa MRiRW.

Dodała przy tym, że "wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości opłaconych składek".

W ocenie wiceminister rolnictwa "świadczenia rolnicze będą zatem zdecydowanie korzystniejsze, a zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli sprostać oczekiwaniom świadczeniobiorców".

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników

Składka kwartalna na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku za rolnika, małżonka rolnika prowadzącego działalność rolniczą jest uzależniona od powierzchni gospodarstwa rolnego:

- do 50 ha - 504 zł, - powyżej 50 ha do 100 ha - 894 zł, - powyżej 100 ha do 150 ha - 1284 zł, - powyżej 150 ha do 300 ha - 1674 zł, - powyżej 300 ha - 2067 zł, - domownik rolnika (w każdej kategorii obszarowej) - 504 zł.

Więcej zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą i działalność rolniczą. - do 50 ha - 828 zł - powyżej 50 ha do 100 ha - 1218 zł, - powyżej 100 ha do 150 ha - 1608 zł, - powyżej 150 ha do 300 ha - 1998 zł, - powyżej 300 ha - 2391 zł, - domownik rolnika (w każdej kategorii obszarowej) - 828 zł.

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który osiągnął wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

