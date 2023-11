Tyle wyniosła przeciętna emerytura z ZUS

Przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 roku wyniosła po marcowej waloryzacji 2792,16 złotego brutto - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. W przypadku świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego było to 1507,59 złotego.

Z analizy rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po ubiegłorocznej waloryzacji wynika, że przeciętna wysokość emerytury według stanu na 31 marca 2022 roku wyniosła średnio 2792,16 zł. Jak podał GUS, w przypadku mężczyzn było to 3483,61 zł, a w przypadku kobiet - 2341,79 zł.

"Połowa świadczeniobiorców (mediana) otrzymywała emeryturę w wysokości do 2452,94 zł, połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 3168,95 zł, natomiast połowa kobiet – w wysokości do 2112,02 zł" - wskazano w raporcie.