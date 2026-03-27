Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur

Podwyżka rent i emerytur - o ile wzrosną od marca 2026 roku?
Od 1 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie stosował nową tablicę dalszego trwania życia. Dla przyszłych emerytów oznacza to mniej korzystne wyliczenia, gdyż ich zgromadzony kapitał zostanie podzielony na dłuższy okres, co poskutkuje niższym miesięcznym świadczeniem.

GUS podał w tym tygodniu, że średnia oczekiwana długość życia dla 60-latka w ciągu roku wzrosła o 4,5 miesiąca, a 65-latka wzrosła o 1,9 miesiąca. Zgodnie z najnowszymi tablicami GUS, 60-latek średnio będzie miał przed sobą 268,9 miesiąca życia wobec 266,4 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu. Z kolei 65-latek ma przed sobą średnio 222,7 miesięcy życia wobec 220,8 rok temu.

Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia br. do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Tak nowe tablice wpłyną na emerytury

  • Według wyliczeń przekazanych przez ZUS 60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o ok. 17 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca).
  • 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o ok. 19 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).
  • Z kolei 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o ok. 24 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca).
  • 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o ok. 27 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).
Osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem br., a marcem przyszłego roku, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

Zakład wielokrotnie podkreślał, że nowe tablice - co do zasady - nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS.

Źródło: PAP

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
