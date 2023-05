Ważne informacje dla pracujących emerytów i rencistów. Podano nowe limity

czytaj dalej

- My nie zamkniemy tego tematu. To jest bardzo poważny kolejny problem wizerunkowy dla polskiego sektora czynszowego. Kolejny raz jest jakaś wtopa ogromna - powiedziała doktor Alina Muzioł-Węcławowicz ekspertka do spraw mieszkalnictwa, Instytut Rozwoju Miast i Regionów komentując zapowiedź ministra Waldemara Budy o zamknięciu programu Mieszkanie plus.