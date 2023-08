Ważne zmiany dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe limity

Limity dorabiania do świadczeń zmieniają się co trzy miesiące.

Emerytury i renty - nowe limity przychodu

Aby nie narazić się na zmniejszenie emerytury czy renty, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września będzie to kwota 4904,10 zł, obecnie jest to 4987,00 zł.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Z informacji dostępnych na stronie ZUS wynika, że kwota maksymalnego zmniejszenia od 1 marca wynosi 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.