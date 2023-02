"Możemy nawet podwoić wysokość emerytury". Prezes ZUS wyjaśnia

czytaj dalej

Inflacja w styczniu 2023 roku przyspieszyła z grudniowych 16,6 do 17,2 procent rok do roku. - Tak jak mówiłem w minionych miesiącach, styczeń i luty to mogą być miesiące odbicia inflacyjnego - powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego. W jego ocenie "od kwietnia, maja, czerwca inflacja będzie w trendzie spadającym".