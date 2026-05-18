Liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Pod koniec ubiegłego roku blisko 880 tysięcy emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To ponad połowa więcej niż dekadę temu.

Według danych ZUS w grudniu 2025 r. 879,5 tys. emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52 proc. więcej niż dziesięć lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. Średni wiek pracujących emerytów wynosi 69,5 roku dla mężczyzn i 66,6 roku dla kobiet.

W ciągu ostatniego roku liczba pracujących emerytów zwiększyła się z 872,6 tys. do 879,5 tys. osób. Spośród nich 552,7 tys. było objętych również ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

"Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie, i to sporo - nawet o około 8-12 proc. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie" - wskazał członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Kto pracuje na emeryturze?

Kobiety stanowią większość pracujących emerytów - 58,2 proc. ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi 67,8 roku - dla mężczyzn 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97 proc. pracujących emerytów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Jak podał ZUS, najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwie mazowieckim (16,5 proc.) i śląskim (13,8 proc.), a najmniej - w opolskim (2,3 proc.).

Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest zatrudnionych w sektorach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 17,2 proc.; handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów - 12,5 proc.; przetwórstwo przemysłowe - 10,5 proc.; edukacja - 10,1 proc.

Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37 proc. aktywnych zawodowo emerytów. 26,4 proc. wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia. Wśród osób odprowadzających również składki emerytalne i rentowe przeważają zatrudnieni na etacie - to 58 proc. tej grupy.

Źródło: PAP
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
