Niektórzy emeryci mogą dostać zwrot od fiskusa. Nawet 700 złotych

Niektórzy emeryci dostaną jeszcze jedną wypłatę w 2023 roku - chodzi o zwrot nadpłaconego podatku. Fiskus części seniorów odda nawet 700 złotych - podał "Fakt".

"Tysiące seniorów mogą spodziewać się w tym roku jednego dodatkowego przelewu. To efekt wprowadzonych w zeszłym roku zmian podatkowych. Od stycznia do czerwca obowiązywała 17 proc. stawka PIT, od lipca obniżono ją do 12 proc. Ta dodatkowa wypłata to nic innego jak zwrot podatku nadpłacanego przez pierwsze pół roku 2022 r. Nie każdy senior jednak takie pieniądze dostanie" - napisał "Fakt".

Nawet 700 zł do emerytury - dodatkowa wypłata dla niektórych seniorów

Gazeta wyjaśniła, że osoby, które w zeszłym roku miały emeryturę lub rentę do 2500 zł brutto miesięcznie, nie otrzymają zwrotu podatku. "Dlaczego? Od stycznia 2022 r. świadczenie jest zwolnione z PIT (dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie)", więc skarbówka "nie ma co oddawać".

"Na zwrot mogą liczyć osoby, których świadczenia w 2022 r. przekraczały 2500 zł brutto miesięcznie. Jeśli masz 3000 zł brutto emerytury, zwrot może wynieść 150 zł. Przy wysokich świadczeniach skarbówka odda nawet 600-700 zł" - napisano w artykule.

Opublikowano również tabelę, która przedstawia "orientacyjne wyliczenia przy założeniu, że senior przez cały rok dostawał taka samą emeryturę i nie korzysta z żadnych ulg i odliczeń".

Z tabeli wynika, że osoby, które pobierały emeryturę w wysokości:

- 3000 zł brutto miesięcznie (36 tys. zł rocznie) - mogą otrzymać zwrot w wysokości 150 zł; - 3500 zł brutto miesięcznie (42 tys. zł rocznie) - 300 zł; - 4000 zł brutto miesięcznie (48 tys. zł rocznie) - 450 zł; - 4500 zł brutto miesięcznie (54 tys. zł rocznie) - 600 zł; - 5000 zł brutto miesięcznie (60 tys. zł rocznie) - 708 zł.

"Jak skarbówka odda pieniądze? Wypłatę może doręczyć listonosz, można także wypełnić właściwe miejsce w formularzu PIT podając tam numer swojego rachunku i na to konto urząd skarbowy przeleje pieniądze ze zwrotu podatku. Warto wiedzieć, że taką wypłatę można przyspieszyć. By to zrobić, trzeba będzie jak najszybciej złożyć PIT za 2022 r." - wyjaśniono w gazecie.

Zwrot podatków za 2022 rok

Zeznania PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać od 15 lutego do 2 maja.

Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie trzech miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

