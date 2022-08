Zadłużeni po uszy. "Muszą zaciskać pasa i oszczędzać bardziej niż kiedykolwiek wcześniej"

Długi emerytów przekraczają 10 miliardów złotych. Rekordzistą jest 66-latek z Lubelszczyzny, który ma do uregulowania 77,5 miliona złotych - dowiadujemy się z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Średnio na seniora przypada niemal 27 tysięcy złotych zaległości.

Długi seniorów

Mimo że płatności częściej nie regulują kobiety, to większe długi mają mężczyźni. W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor jest 194 285 pań (z 4,6 mld zł zaległości ) i 191 291 panów (zaległość – 5,8 mld zł) powyżej 65 lat. Przeważający udział w zobowiązaniach obu płci mają zaległości kredytowe.

"Galopująca inflacja i drożyzna pogorszyły tę sytuację"

Ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska zaznaczyła w rozmowie z PAP, że sytuacja finansowa osób powyżej 65. roku życia "wygląda fatalnie na tle pozostałych kategorii wiekowych". - Tylko dwie grupy powiększyły swoje zaległości i liczbę dłużników od marca 2020 roku do czerwca 2022 roku i poza 45-54 latkami są to właśnie emeryci - wyjaśniła. Przypomniała, że "ich portfele zostały znacznie uszczuplone w czasie pandemii, a galopująca inflacja i drożyzna pogorszyły tę sytuację".

"Teraz emeryci stają przed dylematem"

Jak ocenił Grzelczak, przyczyn rosnącego zadłużenia emerytów – poza znacznym wzrostem cen – można upatrywać w tym, "że przeważnie mają do dyspozycji mniejsze budżety, a udział podstawowych wydatków jest bardziej znaczący". - Chętnie pomagają też finansowo swoim bliskim, ale też zdarza się im na przykład za namową bliskich kupować coś rodzinie na raty, a potem dzieci lub wnuczęta tych zobowiązań nie spłacają i to dziadkowie zostają z długami - dodał. Z badania wynika, że co szósty emeryt wśród swoich największych wydatków wskazuje właśnie atrakcje lub prezenty dla swoich dzieci.