Ile wyniesie "14. emerytura"? Oto wyliczenia

"Czternastka" 2023 - ile wyniesie?

Oznacza to, że do świadczenia będą uprawnione osoby, których świadczenie podstawowe (suma świadczeń) nie przekracza kwoty 5500 zł (2900 zł + 2650 zł – 50 zł). Przygotowaliśmy tabelę, w której można sprawdzić, ile wyniesie "14. emerytura" przy różnych kwotach emerytur.

Najwyższą "czternastkę" otrzymają osoby, które pobierają minimalną emeryturę. Od 1 marca 2023 jest to 1588,44 zł brutto. To w przypadku tej grupy świadczenie na rękę wyniesie około 2,2 tysiąca złotych, o których mówił wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński . Wraz ze wzrostem emerytury "czternastka" na rękę będzie coraz niższa.

Terminy wypłat "czternastki"

Pieniądze zostaną wypłacone we wrześniu w tych samych terminach, co renty i emerytury. Oznacza to, że "14. emerytura" powinna trafiać do seniorów w dniach: 1, 5, 6, 8 (10 września wypada w niedzielę), 15, 20 i 25 września.