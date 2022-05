Czternasta emerytura coraz bliżej. Kto otrzyma, kiedy będzie wypłacona?

Czternasta emerytura 2022 - kto otrzyma świadczenie?

Jak czytamy, rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Co ważne, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób będzie niższa niż 50 zł świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy znajdzie się zapis, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.