Wkrótce ruszy wypłata czternastych emerytur. Terminy

Cineworld Group, drugi co do wielkości operator sieci kin na świecie, przygotowuje się do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w USA - napisała amerykańska gazeta "The Wall Street Journal". Wcześniej koncern ostrzegał, że brak kinowych premier uderzy w jego płynność finansową w najbliższym czasie.