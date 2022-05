Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jest decyzja rządu

Czternasta emerytura coraz bliżej. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Zgodnie z zapowiedziami, pierwsze wypłaty dodatkowych świadczeń mają ruszyć w sierpniu. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie.

Czternasta emerytura 2022

Jak mogliśmy przeczytać w założeniach do projektu ustawy, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy znajdzie się zapis, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.