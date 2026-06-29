14. emerytura. Podano termin wypłaty

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Ustawą z 2023 r. wprowadzono coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. 14. emerytury.

Zgodnie przepisami, Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych).

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"Wypełniając powyższą delegację, w 2026 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało we wrześniu" - napisano.

Waloryzacja emerytur

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 procent. Dzięki temu zwiększyły się emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1978,49 zł brutto.

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Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł, oraz dodatku dla sieroty zupełnej - do wysokości 689,17 zł.

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