Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla seniora

Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze

Bartłomiej Ciepielewski
Wiktor Knowski
Zespół autorów
Oprac. Bartłomiej CiepielewskiOprac. Wiktor Knowski
|
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie wypłaci czternastą emeryturę. Dodatkowe świadczenie trafi do emerytów i rencistów we wrześniu - wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na mocy ustawy z 2023 roku wprowadzono coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów - to właśnie tzw. czternasta emerytura. Rada Ministrów co roku określa w rozporządzeniu miesiąc wypłaty, uwzględniając możliwości organizacyjne i techniczne ZUS, KRUS oraz zakładów emerytalno-rentowych służb mundurowych.

>>> Ogromne dysproporcje emerytur. Niepokojące dane ZUS

Zgodnie z propozycją rządu, w 2026 roku 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, podobnie jak w poprzednich latach. Świadczenia trafią do uprawnionych w standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Warto jednak zauważyć, że osoby, których termin wypłaty przypada na 6 lub 20 września, otrzymają pieniądze wcześniej, ponieważ te dni wypadają w niedzielę.

Ile wynosi 14. emerytura w 2026 roku?

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 procent, co oznacza, że czternasta emerytura będzie równa najniższej emeryturze obowiązującej od marca, czyli 1978,49 złotych brutto.

Pełną kwotę dodatkowego świadczenia otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie - emerytura lub renta - nie przekracza 2900 zł brutto (150 proc. minimalnej emerytury). Dla osób z wyższymi świadczeniami obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Wypłata nie przysługuje, jeśli jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł.

>>> ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje

Po marcowej waloryzacji wzrosły także kwoty dodatków przysługujących seniorom. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł, natomiast dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł.

Komu przysługuje "czternastka"?

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które w dniu jej wypłaty mają prawo do emerytury lub renty z systemu powszechnego, KRUS lub służb mundurowych. ZUS wypłaci świadczenie automatycznie - nie będzie potrzeby składania wniosków.

Świadczenie, podobnie jak w poprzednich latach, ma charakter powszechny, ale jego wysokość może być zróżnicowana w zależności od wysokości pobieranej emerytury.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: PAP, tvn24.pl
Tagi:
14. emeryturaEmerytEmerytury
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Plastikowe opakowania na żywność
Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz
Ze świata
Teheran, Iran
Najgorzej od 45 lat. Kolosalne straty
Ze świata
shutterstock_2692079377
Problem w smażalni. Co może zrobić klient
Z kraju
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Port ostrzega podróżnych
Turystyka
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
Ze świata
Fani Norwegii - MŚ 2026
Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost
Rynki
shutterstock_2477405973
Koniec mitu USA. Polacy wskazali inny kierunek
Z kraju
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
System kaucyjny na fali. Tak robią to Polacy
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
RPP podejmie decyzję o stopach. Nowe prognozy
Z kraju
ropa naftowa baryłka paliwo
OPEC+ odkręca kurek z ropą. Eksport przez Ormuz powoli wraca
Ze świata
Lubiatowo morze plaza Baltyk shutterstock_1485086651
Ogromna moc drzemie na Bałtyku. "Absolutna rewolucja"
Łukasz Figielski
Mark Zuckerberg
Meta wyda fortunę na AI. Zuckerberg już widzi problem
Tech
KLIMATYZACJA
Upały windują ceny. Klienci szturmują sklepy
Ze świata
Gotlandia
Kryzys na popularnej wyspie. Turyści mają zmienić nawyki
Turystyka
Nowy Jork USA
Luksusowy Manhattan odporny na podatek. Ceny blisko historycznych rekordów
Nieruchomości
Upał, gorąco, Warszawa, skwar
Nie tylko klimatyzacja. Lekarz radzi, jak przetrwać kolejną falę upałów
Z kraju
Lotto
Lotto bez głównej wygranej. Kumulacja rośnie
Pieniądze
roboty praca
Projekt "nieludzkich korporacji". To państwo chce zmienić prawo
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS może zostać sparaliżowany. Głosowanie trwa do 6 lipca
Z kraju
shutterstock_2360570399
Tysiąc dolarów na start. Kto skorzysta na nowym programie Trumpa?
Ze świata
Trump
Trump "zobaczył, jakie możliwości się przed nim otwierają". Kwota jest ogromna
Maja Piotrowska
Donald Tusk
Polska szykuje drugą elektrownię jądrową. Są dwie preferowane lokalizacje
Z kraju
Donald Trump
Problem polityczny Trumpa. Firmy paliwowe osiągną rekordowe wyniki
Ze świata
Plaża, morze, wakacje, lato
Wakacyjny budżet Polaków. Większość zostanie w kraju
Turystyka
J.D. Vance
Miliony z książki, inwestycji i kryptowalut. Na czym zarabia J.D. Vance?
Ze świata
pap_20131204_0KO
"Ojciec internetu" idzie na emeryturę
Tech
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2663145499
Wyciek danych z hoteli. "Włamywacze uzyskali dostęp"
Tech
shutterstock_2470127991
"To będzie nowy Tinder dla biznesu i naukowców"
Ze świata
rowery pociag shutterstock_2670720565_1
Pociąg bez klimatyzacji. UOKiK tłumaczy, co mogą zrobić podróżni
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica