Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze

Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na mocy ustawy z 2023 roku wprowadzono coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów - to właśnie tzw. czternasta emerytura. Rada Ministrów co roku określa w rozporządzeniu miesiąc wypłaty, uwzględniając możliwości organizacyjne i techniczne ZUS, KRUS oraz zakładów emerytalno-rentowych służb mundurowych.

>>> Ogromne dysproporcje emerytur. Niepokojące dane ZUS

Zgodnie z propozycją rządu, w 2026 roku 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, podobnie jak w poprzednich latach. Świadczenia trafią do uprawnionych w standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Warto jednak zauważyć, że osoby, których termin wypłaty przypada na 6 lub 20 września, otrzymają pieniądze wcześniej, ponieważ te dni wypadają w niedzielę.

Ile wynosi 14. emerytura w 2026 roku?

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 procent, co oznacza, że czternasta emerytura będzie równa najniższej emeryturze obowiązującej od marca, czyli 1978,49 złotych brutto.

Pełną kwotę dodatkowego świadczenia otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie - emerytura lub renta - nie przekracza 2900 zł brutto (150 proc. minimalnej emerytury). Dla osób z wyższymi świadczeniami obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Wypłata nie przysługuje, jeśli jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł.

>>> ZUS wysłał pisma do emerytów. Dwie ważne decyzje

Po marcowej waloryzacji wzrosły także kwoty dodatków przysługujących seniorom. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł, natomiast dodatek dla sieroty zupełnej - 689,17 zł.

Komu przysługuje "czternastka"?

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które w dniu jej wypłaty mają prawo do emerytury lub renty z systemu powszechnego, KRUS lub służb mundurowych. ZUS wypłaci świadczenie automatycznie - nie będzie potrzeby składania wniosków.

Świadczenie, podobnie jak w poprzednich latach, ma charakter powszechny, ale jego wysokość może być zróżnicowana w zależności od wysokości pobieranej emerytury.

OGLĄDAJ: TVN24