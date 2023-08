Jest decyzja w sprawie tak zwanej czternastej emerytury

- Ta "14. emerytura" jest najlepszym dowodem na to, jak traktujemy solidarność międzypokoleniową. "14. emerytura" jest najlepszym dowodem na to, jak serio podchodzimy do losu wszelkich seniorów – zarówno od strony finansowej pokazujemy dbałość, tak jak tylko możemy - zapewniał Mateusz Morawiecki.