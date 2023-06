Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jest decyzja senatorów

Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej 14. emeryturę na stałe. Zaproponowane zmiany zakładają między innymi podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

14. emerytura - decyzja Senatu

Inna z poprawek dotyczy wysokości kryterium dodatkowego świadczenia. Zaproponowano, by wysokość kwoty, do której świadczenie ma być maksymalnie wypłacone, wynosiła 120 proc. średniej emerytury, a nie 2900 zł, jak zapisano w ustawie.

Czternasta emerytura na stałe

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.